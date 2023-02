Zu lange Verfahren: 13 Verdächtige aus U-Haft entlassen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil ihre Verfahren zu lange gedauert haben, sind im vergangenen Jahr in Hessen 13 Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Das geht aus Zahlen des Deutschen Richterbundes hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. 2021 und 2020 gab es jeweils nur zwei Fälle. Bundesweit gab es 2022 nur in Bayern (15 Fälle) mehr vorzeitige Entlassungen aus der Untersuchungshaft als in Hessen.