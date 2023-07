Zu lange Verfahren: Mutmaßliche Täter aus U-Haft entlassen

Auch das hessische Justizministerium bekräftigte am Montag, dass es in dem Fall keinerlei Einflussmöglichkeiten habe. „Auch mir ist eine Bewertung, ob die Kammer überlastet ist oder nicht, verwehrt. Jeder Versuch, auf die Kammer oder das Präsidium Einfluss zu nehmen, käme einem Verfassungsverstoß gleich“, sagte Minister Roman Poseck (CDU). Und: Die Ursachen für die Aufhebung der Haftbefehle lägen ausschließlichen in der Verantwortung des Landgerichts Frankfurt. Nach Angaben des Ministeriums wurde das Landgericht in den vergangenen fünf Jahren mit 17 zusätzlichen Richterstellen ausgestattet.