Zu wenig Einbahnstraßen beidseitig für Radler befahrbar

Beim Fahrradklima-Test hat Frankfurt im Jahr 2022 von den größeren hessischen Städten im Bezug auf die Zahl geöffneter Einbahnstraßen in Gegenrichtung am besten abgeschnitten - dort seien besonders viele Einbahnstraßen bereits freigegeben. Ebenfalls gut wurden die Städte Wiesbaden und Gießen bewertet. In Rüsselsheim am Main, Hanau und Wetzlar besteht laut Test dagegen noch deutlicher Nachholbedarf. In kleineren Orten variierten die Bewertungen stark. Mörfelden-Walldorf lag demnach vorn, Korbach schnitt am schlechtesten ab.