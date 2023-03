Zügige Fahrweise: Auto überschlägt sich auf A67

Der 42-Jährige geriet der Polizei zufolge auf dem linken Fahrstreifen ins Schlingern und prallte mit seinem Auto mit hoher Wucht in das andere Fahrzeug, in dem eine 17 Jahre alte Fahranfängerin am Steuer saß. Das Fahrzeug des Mannes kam auf dem Dach zum Liegen, das Fahrzeug der Familie drehte sich um 180 Grad und blieb entgegen der Fahrtrichtung liegen. Mindestens zwei weitere Fahrzeuge in der Gegenrichtung wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.