Zugreisender will Handy von Gleisen retten: schwer verletzt

Der Lokführer bremste noch, doch der 59-Jährige wurde, als er zurückklettern wollte, am Bein erfasst und auf den Bahnsteig geschleudert. Mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen am Bein kam der Mann in eine Klinik in Frankfurt-Höchst. Der Unfall führte bei mehreren Folgezügen zu Verspätungen. Die Ermittlungen der Bundespolizei laufen.