Zugverkehr läuft am Wiesbadener Hauptbahnhof wieder

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Am Wiesbadener Hauptbahnhof läuft der Zugverkehr nach dem anonymen Drohanruf wieder normal und störungsfrei. Ein Mann hatte am Samstagabend bei einem Polizeirevier angerufen und „mit der Anwendung von Gewalt im Umfeld des Hauptbahnhofs gedroht“. Einsatzkräfte räumten daraufhin den Bahnhof in Hessens Landeshauptstadt und kontrollierten die Fahrgäste von einfahrenden Zügen.