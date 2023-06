Zugverkehr noch beeinträchtigt: Teils Strecken wieder offen

Während der Nacht zu Freitag kam es in vielen Teilen Deutschlands aufgrund von Unwetterschäden zu Verspätungen und Zugausfällen. Für gestrandete Fahrgäste hatte die Deutsche Bahn am Donnerstagabend in mehreren deutschen Städten Züge zum Übernachten zur Verfügung gestellt. Das war unter anderem in Braunschweig, Berlin, Göttingen, Hannover, Frankfurt (Main), Hamburg und Kassel-Wilhelmshöhe der Fall, so die Bahnsprecherin. „Die Züge waren gut nachgefragt.“ In einigen der sogenannten Aufenthaltszüge seien die Reisenden auch verpflegt worden.