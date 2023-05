Zukunft muss warten: Glasner konzentriert sich auf Eintracht

Wagt Glasner, der in sechs Pflichtspielen noch nie gegen Schalke verlor, in Gelsenkirchen also mehr Risiko? „Wir versuchen eigentlich, in jedem Spiel so viele Tore wie möglich zu schießen. Das gelingt halt nicht immer“, sagte er am Donnerstag. „Wichtig ist, dass wir uns nicht sagen, wir müssen 6:0 gewinnen und alles nach vorn werfen. Dann ist hinten alles offen.“