Zum Jahresbeginn deutlich mehr Arbeitslose in Hessen

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Zahl der Arbeitslosen in Hessen ist deutlich gestiegen. Zum Stichtag am 12. Januar waren 178 669 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Dienstag berichtete. Das waren rund 10.500 mehr als im Vormonat und fast 12.700 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote kletterte von Dezember um 0,3 Punkte auf 5,2 Prozent.