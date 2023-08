Zuschauerplus bei Grimm Festspielen

Hanau (dpa/lhe) - . Die Brüder Grimm Festspiele in Hanau haben in diesem Jahr gut 72.000 Zuschauerinnen und Zuschauer angezogen und damit deutlich mehr als im vergangenen Jahr (rund 64.000). Allerdings habe die Zuschauerzahl noch nicht das Niveau der Zeit vor Corona erreicht, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die positive Entwicklung zeige jedoch, dass das Interesse an den Festspielen weiterhin wachse, sagte Intendant Frank-Lorenz Engel.