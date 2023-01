Zwei Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt

Wölfersheim (dpa/lhe) - . Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B445 bei Wölfersheim im Wetteraukreis sind zwei Menschen verletzt worden. Am Montagmorgen wollte ein 36-jähriger Autofahrer an einer Anschlussstelle auf die Autobahn fahren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann übersah dabei ein entgegenkommendes Auto, in dem eine 47-jährige Frau am Steuer saß. Es kam zur Kollision, bei der beide Fahrer verletzt wurden. Die 47-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.