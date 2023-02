Zwei Autos stoßen frontal zusammen: Drei Schwerverletzte

Alsfeld (dpa/lhe) - . Bei einem schweren Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 254 im Vogelsbergkreis sind drei Menschen schwer verletzt worden. Die zwei Wagen stießen am Samstagnachmittag zwischen Schrecksbach und Eudorf aus bislang ungeklärter Ursache zusammen, wie die Polizei mitteilte. Die 75-jährige Fahrerin, die in Richtung Alsfeld unterwegs gewesen war, wurde in ihrem Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 33-jährige Fahrer und die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos konnten sich eigenständig befreien. Alle drei wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.