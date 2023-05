Zwei Brände mit hohem Sachschaden in Südosthessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Jeweils einen sechsstelligen Sachschaden haben zwei Brände in Südosthessen verursacht. Verletzte gab es nicht. In Maintal-Dörnigheim brannte am Sonntagabend ein ausgebautes Dachgeschoss komplett aus, wie das Polizeipräsidium in Offenbach am Montag mitteilte. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Das Haus war vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache war zunächst unklar.