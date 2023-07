Zwei Feuerwehrleute nach Garagen- und Hausbrand verletzt

Marburg (dpa/lhe) - . Bei einem Garagen- und Hausbrand in Marburg sind am Samstagabend zwei Feuerwehrleute leicht verletzt worden. Eine Einsatzkraft wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus untersucht und später wieder entlassen, eine weitere wurde mit Kreislaufproblemen vor Ort betreut, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten zudem das Gebäude unverletzt verlassen.