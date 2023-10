Zwei Geldautomaten in Hessen gesprengt

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - . An zwei hessischen Orten sind am Mittwoch Bankautomaten gesprengt worden. Zunächst explodierte in der Nacht ein Automat in einem Einkaufszentrum in Lollar (Landkreis Gießen), rund zwei Stunden später knallte es in einer Bankfiliale in Neu-Isenburg (Landkreis Offenbach), wie die Polizeipräsidien in Offenbach und Gießen mitteilten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen gibt, sollte noch geprüft werden. In beiden Fällen war zunächst unklar, ob die Täter Geld erbeutet hatten. Auch die Schadenshöhe an den Gebäuden musste noch ermittelt werden.