Zwei Jahre auf Bewährung für IS-Rückkehrerin

Das Paar war nach der Geburt der gemeinsamen Tochter in die Türkei gereist und wollte eigentlich nach Deutschland zurück, entschloss sich dann aber doch zur Rückkehr nach Syrien, wo sich der Mann der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) anschloss. Die Frau habe ihm diese Tätigkeit ermöglicht und ihn unterstützt, so das Gericht.