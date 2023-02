Zwei Jahre im Luxushotel residiert: Haft für Zechpreller

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das Amtsgericht in Wiesbaden hat einen Zechpreller zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der 60-Jährige quartierte sich nach Ansicht des Gerichts mehr als zwei Jahre in einem Luxushotel in der Innenstadt ein und hinterließ eine offene Rechnung von knapp 240.000 Euro, wie eine Sprecherin des Gerichts am Donnerstag sagte.