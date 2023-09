Zwei Jahre und zwei Monate Haft nach Brandstiftung

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Untersuchungshäftlinge in ihren Zellen Fernsehapparate zur Verfügung gestellt bekommen. Nachdem die Beschränkungen aufgehoben wurden, sollten die Gefangenen wieder das Gerät im Gemeinschaftsraum der Anstalt nutzen. Aus Ärger über den Verlust des Gerätes in seiner Zelle steckte der 31-Jährige laut Gericht schließlich Kleidungsstücke und eine Matratze in Brand.