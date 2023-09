Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Brand

Lauterbach (dpa/lhe) - . Bei einem Brand in einem Sägewerk in Lauterbach (Vogelsbergkreis) sind zwei Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte die Feuerwehr das Feuer am Dienstag schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch sei ein hoher Sachschaden entstanden - die Polizei schätzte ihn auf eine siebenstellige Höhe.