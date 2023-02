Zwei Männer an Ausreise zu Neonazi-Veranstaltung gehindert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Bundespolizei in Frankfurt hat zwei Männer an der Ausreise nach Ungarn gehindert, die dort an einer rechtsextremen Veranstaltung teilnehmen wollten. Die beiden polizeibekannten Männer aus der rechten Szene seien am Donnerstag unterwegs zum sogenannten „Tag der Ehre“ in Budapest gewesen, teilte die Bundespolizei in Frankfurt am Freitag mit. Dabei handelt es sich um eine neonazistische Veranstaltung, die laut Polizei der Vernetzung der rechtsextremen Szene dient. Veranstalter ist das in Deutschland verbotene, rechtsextreme Netzwerk Blood and Honour.