Zwei Männer auf Kirmes mit Messer attackiert

Dornburg (dpa/lhe) - . Auf einer Kirmes in Dornburg (Landkreis Limburg-Weilburg) sind zwei Menschen mit einem Messer attackiert worden. Ein 20-Jähriger sei am Freitag von einem 17-Jährigen bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit.