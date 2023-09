Zwei Männer auf Kirmes von Gruppe geschlagen und verletzt

Elz (dpa/lhe) - . Zwei Männer im Alter von 28 und 29 Jahren sind bei einer Auseinandersetzung auf einer Kirmes in Elz im Landkreis Limburg-Weilburg von einer Gruppe Unbekannter geschlagen und verletzt worden. Dabei soll es sich um etwa zehn unbekannte Personen gehandelt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einer der beiden Männer gab demnach an, die Unbekannten hätten am späten Samstagabend auf der Kirmes eine Frau belästigt. Als er der Frau habe helfen wollen, sei er geschlagen und getreten worden. Ähnlich sei es auch dem zweiten Mann gegangen. Beide wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen wurden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg zu melden.