Zwei Männer bei Angriff auf Spielplatz schwer verletzt

Nachdem mehrere Zeugen die Polizei alarmiert hatten, suchten diese nach den mutmaßlichen Tätern und den Opfern. Ein 26 Jahre alter Verletzter habe über einen Notfallknopf am Polizeiposten am Bahnhof um Hilfe gerufen, den verletzten 18-Jährigen habe eine Streife in der Nähe des Spielplatzes entdeckt. Beide wurden laut Polizei schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Eine Fahndung nach den Angreifern verlief bisher ohne Erfolg.