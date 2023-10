Zwei Männer nach Schüssen in Frankfurt vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil sie beim Geldeintreiben in der Frankfurter Innenstadt acht Schüsse abgegeben haben sollen, müssen sich von diesem Mittwoch (9.30 Uhr) an zwei Männer vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage legt ihnen versuchten Totschlag und schwere räuberische Erpressung zur Last.