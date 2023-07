Zwei Männer nach Streit von Gruppe zusammengeschlagen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Zwei Männer sind in der Wiesbadener Innenstadt nach einem Streit von einer Gruppe zusammengeschlagen worden. Der 47- und der 46-Jährige seien am Samstagabend mit einer 41 Jahre alten Frau und deren zwei Töchtern am zentralen Kochbrunnenplatz unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Wiesbaden am Sonntag mit. Dann sei die Frau mit einem 41 Jahre alten Mann in Streit geraten sein, weil dieser sich laut Polizei gegenüber den 15 und 16 Jahre alten Töchtern „ungebührlich“ verhalten haben soll. Die zwei Begleiter der Frau bemerkten den Streit und griffen ein.