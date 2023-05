Zwei mutmaßliche Räuber nach Überfall festgenommen

Dreieich (dpa/lhe) - . Nach einem Raubüberfall auf einen Taxifahrer sind zwei Männer in Dreieich im Kreis Offenbach festgenommen worden. Die 19 und 27 Jahre alten Männer ließen sich am Samstagabend in einem Taxi von Offenbach nach Dreieich fahren, wie das Polizeipräsidium Südosthessen am Sonntag mitteilte. Demnach bedrohten sie nach Ankunft den Fahrer mit einer Softair-Pistole und forderten sein Portemonnaie. Daraufhin flüchteten die Männer, wurden jedoch von den Beamten mitsamt Beute und Waffe gestellt, wie die Polizei weiter mitteilte.