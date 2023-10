Frankfurt/Darmstadt (dpa/lhe) - . Die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Südhessen haben zwei mutmaßliche Waffenhändler festgenommen, die Verbindungen zur organisierten Kriminalität haben sollen. Wie ein Sprecher am Montag berichtete, war ein 38 Jahre alter Mann mit Wohnsitz in Darmstadt bereits am vergangenen Donnerstag festgenommen worden. Ebenfalls festgenommen wurde ein 74 Jahre alter Mann, der den 38-Jährigen bei der Beschaffung von Waffen aus dem Ausland unterstützt haben soll. Am Freitag sei es dann zur Durchsuchung mehrerer Wohnungen, Werkstatträume und eines Grundstücks gekommen.