Zwei Nüsken-Tore: Eintracht-Frauen jubeln am Saisonende

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben zum Saisonabschluss in der Bundesliga ein weiteres Erfolgserlebnis gefeiert. Das Team von Trainer Niko Arnautis gewann am Sonntag gegen den SV Meppen mit 6:0 (3:0). Den dritten Tabellenplatz hinter dem neuen Meister FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg und die damit verbundene Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation hatten die Eintracht-Frauen schon vorher sicher.