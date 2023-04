Zwei Polizeibeamte bei Einsatz verletzt

Viernheim (dpa/lhe) - . Zwei Polizeibeamte sind bei einem Einsatz in Viernheim (Kreis Bergstraße) verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren eine 31 Jahre alte Polizistin und ihr 52 Jahre alter Kollege am Donnerstagabend zum Parkplatz eines Supermarktes gerufen worden. Kunden hatten demnach zuvor einen Mann gemeldet, der sich in ihr Fahrzeug setzte und nicht mehr aussteigen wollte. Der 21-Jährige entriss dem Polizisten nach Polizeiangaben den Schlagstock und schlug damit auf ihn und seine Kollegin ein.