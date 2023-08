Zwei schwer verletzte Fahrer bei Unfall in Oberursel

Oberursel (dpa/lhe) - . Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 455 in Oberursel sind die Fahrer eines Sprinters und eines Lastwagens schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war der 24 Jahre alte Sprinter-Fahrer am Dienstag in Richtung Königstein unterwegs, als er von der Spur abkam und mit dem mit Heizöl beladenen Lastwagen zusammenstieß. Beide Fahrer seien in ihren Fahrzeugen eingeklemmt worden und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sowohl der 41 Jahre alte Lastwagen-Fahrer als auch der mutmaßliche Unfallverursacher kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sprinters schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Warum der Mann in den Gegenverkehr geriet, war den Angaben zufolge zunächst unklar.