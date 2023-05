Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Burghaun (dpa/lhe) - . Bei einem Verkehrsunfall in Burghaun (Landkreis Fulda) ist eine Frau mit ihrem Wagen in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Die 29-Jährige und der 48 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurden am Mittwochabend schwer verletzt, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht, auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 24.000 Euro. Die Ursache des Unfalls war zunächst unklar.