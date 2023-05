Zwei Schwerverletzte nach Angriff auf Männergruppe

Heusenstamm/Offenbach (dpa/lhe) - . Bei einem Angriff auf eine Gruppe junger Männer in der Nähe des Heusenstammer Bahnhofs sind zwei von ihnen durch Stiche schwer verletzt worden. Einer von ihnen wurde am späten Montagabend lebensbedrohlich verletzt, befand sich am Dienstag jedoch wieder außer Lebensgefahr, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Ein weiterer Jugendlicher habe Augenreizungen erlitten - vermutlich durch ein Reizstoffspray. Ermittelt werde nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.