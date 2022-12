Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B7

Kaufungen (dpa/lhe) - . Zwei Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Bundesstraße 7 bei Kaufungen (Kreis Kassel) schwer verletzt worden. Beide seien nach dem Aufprall am Freitagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein 49 Jahre alter Mann sei mit seinem Transporter aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei weiter mit. Dort sei er mit der linken Seite des entgegenkommenden Autos eines 22-Jährigen kollidiert. Nun soll ein Gutachter den genauen Unfallhergang aufklären, an beiden Wagen entstanden Totalschäden. Die B7 musste zeitweise voll gesperrt werden.