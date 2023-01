Zwei Strohballen-Brände an einem Tag: Brandstiftung vermutet

Hofheim am Taunus (dpa/lhe) - . Auf dem Gelände eines Reitvereins in Hofheim am Taunus (Main-Taunus-Kreis) hat es gleich zwei Mal innerhalb eines Tages gebrannt. In der Nacht zu Mittwoch seien zunächst zehn Strohballen durch ein Feuer zerstört worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Abend brannten erneut 80 Strohballen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Dass die Strohballen sich selbst entzündet hätten, sei unter anderem aufgrund der Witterung nicht möglich gewesen. Nun werde untersucht, inwieweit die beiden Brände zusammenhängen. Laut Polizei liegt der Schaden bei insgesamt 20.000 Euro.