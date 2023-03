Zwei Tote im Parkhaus am Frankfurter Flughafen gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . In einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen sind zwei Leichen entdeckt worden. Die beiden Toten, ein Mann und eine Frau, wurden gegen 3.00 Uhr in der Nacht auf Freitag im Parkhaus auf dem Boden liegend gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Den aktuellen Erkenntnissen nach gehe man von einer Beziehungstat aus. Weitere Details waren am Morgen zunächst nicht bekannt.