Zwei Tote und ein Schwerverletzter bei Unfall

Stadtallendorf (dpa/lhe) - . Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge im Landkreis Marburg-Biedenkopf sind ein 61-jähriger Mann und eine 92 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines Baustellen-Pritschenwagens am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 454 von Stadtallendorf kommend in Richtung Neustadt unterwegs und aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Sein Wagen stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dessen beide Insassen durch den Aufprall so schwer verletzt wurden, dass sie noch an der Unfallstelle starben.