Zwei Tote und eine Schwerverletzte bei Unfall

Wie das Polizeipräsidium Osthessen berichtete, ereignete sich der Unfall am Donnerstagnachmittag auf Bundesstraße 417 bei Hünfelden (Kreis Limburg-Weilburg). Die 26-Jährige geriet mit ihrem Wagen kurz nach dem Ortsausgang von Kirberg aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Wagen saßen die 66-Jährige und der 15-Jährige als Beifahrer.