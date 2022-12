Zwei Tote und mehrere Verletzte bei Bränden in Hessen

In Wiesbaden brach am späten Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses aus. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, konnte der Wohnungsinhaber zwar befreit werden. Der 71-Jährige starb allerdings trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Seine Wohnung brannte komplett aus. 21 weitere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses wurden unverletzt in Sicherheit gebracht. Die Menschen hatten sich zuvor an Fenstern bemerkbar gemacht, weil der Fluchtweg durch das Treppenhaus abgeschnitten war. Das Haus sei infolge des Brandes zunächst unbewohnbar.