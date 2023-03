Zwei Verdächtige nach Schüssen in Hanau festgenommen

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - . Nach den Schüssen in einem Hochhaus in Hanau hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft in Hanau und die Polizei in Offenbach am Donnerstag gemeinsam mitteilten, wurde auch die Pistole sichergestellt, mit der mutmaßlich mehrmals in dem Haus auf eine Wohnungstür geschossen wurde. Nach einem dritten Verdächtigen wird demnach weiterhin gesucht.