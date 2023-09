Zwei Verkehrsunfälle auf der B27 wegen Sekundenschlaf

Eschwege (dpa/lhe) - . Gleich zwei Verkehrsunfälle auf der Bundesstraße 27 in Nordhessen sind vermutlich auf Sekundenschlaf von Fahrern zurückzuführen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 84-Jähriger am Vormittag gegen 9.00 Uhr bei Berneburg (Werra-Meißner-Kreis) gegen einen Lkw auf der Gegenfahrbahn gefahren. Der 52-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt, während der 84-Jährige leicht verletzt wurde. Er gab laut Polizei an, dass er kurz eingeschlafen sei.