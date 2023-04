Zwei Verletzte bei Autounfall im Vogelsbergkreis

Alsfeld (dpa/lhe) - . Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 62 im mittelhessischen Alsfeld (Vogelsbergkreis) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 21-Jähriger war am Montagabend mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn gekommen und in den Wagen eines 62-jährigen Mannes gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Beide wurden nur leicht verletzt und am Unfallort versorgt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Ortsdurchfahrt von Alsfeld-Leusel für rund eine Stunde gesperrt.