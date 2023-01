Zwei Verletzte bei Brand in Kasseler Mehrfamilienhaus

Kassel (dpa/lhe) - . Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Kassel sind zwei Menschen verletzt worden. Eine Person habe sich am Fuß verletzt, eine weitere eine Rauchvergiftung erlitten, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag. Rettungskräfte brachten sie in Kliniken. Alter und Geschlecht der Opfer sowie die Schwere ihrer Verletzungen waren zunächst nicht bekannt.