Zwei Verletzte bei Brand in Wohnhaus in Südhessen

Lampertheim (dpa/lhe) - . Bei einem Wohnungsbrand in einem dreistöckigen Wohnhaus im südhessischen Lampertheim sind zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Radfahrer am Samstagnachmittag die Rettungsleitstelle alarmiert und auf den Brand hingewiesen. Er hatte im Vorbeifahren den Rauch bemerkt und die Schreie der Bewohnerin gehört. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten vier Personen aus der Wohnung im dritten Stock in Sicherheit.