Zwei Verletzte nach Verpuffung und Feuer in Wohnhaus

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Bei einer Verpuffung und einem anschließenden Brand sind in einem Wohnhaus in Wiesbaden zwei Menschen verletzt worden. Der Bungalow im Stadtteil Nordenstadt wurde durch die Explosion am Donnerstagmorgen schwer beschädigt. Die Feuerwehr berichtete von einem „Bild der Zerstörung“. Fenster und Türen wurden den Angaben zufolge herausgesprengt. Eine 56 Jahre alte Frau erlitt schwere Brandverletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Ein 66 Jahre alter Mann zog sich leichte Verletzungen zu.