Zweifel an Erleichterung bei Kauf der ersten vier Wände

Rhein hatte das „Hessengeld“ im März beim CDU-Wahlkampfauftakt in Fulda für die Landtagswahl am 8. Oktober angekündigt: „Wir befreien junge Familien in Hessen für einen bestimmten Betrag von der Grunderwerbssteuer.“ Geplant sei, 10 000 Euro pro Erwerbsperson sowie 5000 Euro für jedes Kind auszuzahlen.