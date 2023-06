Zweijährige tot in Pool gefunden

Fulda (dpa) - . Ein zweijähriges Mädchen ist tot in einem Pool in Osthessen gefunden worden. Ob das Kind ertrank oder auf andere Weise zu Tode kam, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Der Vorfall ereignete sich demnach bereits am späten Freitagnachmittag in Hohenroda-Ransbach (Hersfeld Rotenburg). Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben.