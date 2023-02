Zweiter Kühlturm des AKW Biblis soll fallen

Biblis (dpa/lhe) - . Drei Wochen nach dem Abriss des ersten Kühlturms des stillgelegten Atomkraftwerkes Biblis in Südhessen soll nun auch der zweite Turm zum Einsturz gebracht werden. Der kontrollierte Abriss ist nach Angaben des Sprechers des Energiekonzerns RWE, Alexander Scholl, vom Donnerstag für den 23. Februar geplant. Auch dieses 80 Meter hohe Bauwerk werde mit einem Bagger so lange destabilisiert, bis es einstürzt. Der erste Turm war am 2. Februar abgerissen worden.