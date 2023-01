Zweiter Prozess um Mordversuch vor Diskothek

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke vor einer Frankfurter Diskothek in der Silvesternacht 2019/20 hat sich von heute an zum zweiten Mal ein heute 21 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Der Türke hatte aus Ärger, nicht in das Tanzlokal eingelassen worden zu sein, den Türsteher attackiert und lebensgefährlich an der Lunge verletzt. Zwei weitere Männer wurden ebenfalls mit dem Messer verletzt. Eine Verurteilung zu sechs Jahren und drei Monaten Haft kassierte der Bundesgerichtshof in der Revision mit der Begründung, die Möglichkeit eines „strafbefreienden Rücktritts vom Versuch“ sei nicht ausreichend geprüft worden. Die Jugendstrafkammer hat zunächst fünf Verhandlungstage bis Ende Februar terminiert.