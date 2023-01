Zweiter Prozess um Mordversuch vor Diskothek eröffnet

Am ersten Verhandlungstag wurde unter anderem eine Videoaufzeichnung vorgeführt, die das Geschehen vor dem Tanzlokal zeigte. Der im Zeugenstand vernommene Türsteher gab an, sich an nichts mehr erinnern zu können. Gleichwohl sei er auch heute noch in seinem Beruf aktiv. Die Strafkammer hat noch vier weitere Verhandlungstage bis Ende Februar terminiert. (AZ: 6350 Js 200001/20).