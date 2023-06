Zwischenfall am Flughafen Frankfurt: Bundesstelle ermittelt

Frankfurt/Braunschweig. Am Frankfurter Flughafen hat es eine schwere Luftsicherheitsstörung mit einer durchstartenden Frachtmaschine gegeben. Eine Boeing 767 der südamerikanischen Gesellschaft Latam war am vergangenen Dienstag in eine Gewitterfront geraten, hatte die Landung abgebrochen und war dann durchgestartet, wie der „Aviation Herald“ berichtete. Beim geplanten Wiederaufstieg sei es möglicherweise zu einem Strömungsabriss gekommen. Die Piloten konnten die in unmittelbarer Flughafennähe abrupt absackende Maschine abfangen und 35 Minuten später sicher in Frankfurt landen.